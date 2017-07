Les 180 passagers d'un vol Bordeaux-Alger partent avec 33 heures de retard

publié le 23/07/2017 à 01:24

Il a suffi d'une conjugaison improbable de défaillances techniques et humaine pour transformer le vol de ZI737 de la compagnie Aigle Azur du 21 juillet en véritable calvaire. Ses 180 passagers ont en effet été immobilisés pendant près de 33 heures à l'aéroport de Bordeaux. Ces malheureux voyageurs ont tout d'abord été confronté à des problèmes techniques sur l'A320 qui devait les convoyer vers Alger, puis à cause de l'état de santé d'un pilote.





Le vol ZI737 de la compagnie Aigle Azur, qui était opéré par un Airbus A320 de la compagnie grecque Olympus Airways, devait quitter Bordeaux à 14h vendredi 21 juillet, mais n'a pu partir "en raison d'un problème technique", selon Aigle Azur. L'incident a requis l'acheminement vendredi soir d'une pièce depuis Roissy, a précisé l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Les passagers ont été pris en charge et logés dans un hôtel proche de l'aéroport. Ils ont été réveillés à 4h en vue d'un décollage à 7h, mais le problème technique n'était toujours pas résolu, selon l'aéroport.

Après l'arrivée de la seconde pièce de rechange, un membre de l'équipage flanche

Une fois une nouvelle pièce acheminée et les tests réalisés en matinée, c'est alors un membre du personnel technique navigant qui a été victime d'une "défaillance", empêchant le vol de partir, a relaté Aigle Azur. Des passagers, parmi lesquels des familles et enfants, se sont plaints vivement d'avoir été laissés "isolés, parqués pendant une heure et demie tôt samedi dans une salle d'embarquement, sans information cohérente", a rapporté à l'AFP une passagère, Rahma El Madani. "Inquiète", celle-ci a renoncé à son voyage.

Le temps d'acheminer une nouvelle équipe de pilotage, samedi en fin de journée à Bordeaux, et le vol ZI 737 a finalement décollé - non sans un ultime délai, pour un recompte de bagages surnuméraires - pour Alger vers 22H40, soit avec près de 33 heures de retard. Pour un vol d'une durée d'1 heure 50.



La compagnie Aigle Azur a déploré un incident "indépendant de sa volonté", et présenté "ses plus sincères excuses aux passagers impactés" par ce rare "enchaînement de circonstances". Elle a rappelé dans un communiqué que "la sécurité et la sûreté de ses passagers, personnels et aéronefs, demeurent sa priorité". Aigle Azur, 2e compagnie aérienne française, dessert Algérie, Portugal, Mali, Sénégal et Guinée, à raison de 300 vols réguliers chaque semaine.