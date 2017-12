publié le 01/12/2017 à 10:39

C'est une élection dont on parle peu, et qui pourtant est très importante. Quelque 140.000 électeurs Corses sont appelés aux urnes dimanche 3 décembre pour élire la nouvelle collectivité territoriale unique de l'île. Ils devront choisir qui dirigera la future "Collectivité territoriale unique" (CTU), une toute nouvelle assemblée qui fusionnera les deux départements et la région qui disparaissent. Le second tour de ces élections aura lieu le 10 décembre. Sept listes sont en lice, 63 sièges sont à pourvoir.



Les précédentes élections territoriales, en décembre 2015, avaient débouché sur la victoire historique de la coalition nationaliste des autonomistes et des indépendantistes menée par Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni (35,34% au second tour). Cette coalition, formée dès le premier tour cette année, apparaît à nouveau bien placée pour l'emporter dans les urnes.



Contrat de mandature entre nationalistes

"Le mouvement nationaliste est uni depuis 2015 pour se présenter devant les Corses, pour pouvoir continuer à mettre en oeuvre notre projet", explique sur RTL Jean-Guy Talamoni, qui évoque "un accueil très enthousiaste, y compris de la part de maires pas forcément nationalistes".



S'il estime que l'indépendance de la Corse pourrait intervenir "avant 2032", il rappelle en revanche qu'il n'y aura "pas de demande en ce sens dans les dix ans qui viennent, puisque nous avons un contrat de mandature clair entre les deux courants nationalistes" (la deuxième liste nationaliste U Rinnovu est conduite par Paul-Félix Benedetti, Ndlr). À ses yeux, "l'indépendance, éventuellement, pourrait être la séquence suivante, si les Corses le veulent bien entendu".