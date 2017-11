publié le 22/11/2017 à 07:07

Des pirates informatiques à l'assaut d'Uber. Le nouveau PDG de la société a annoncé que des millions d'utilisateurs et de chauffeurs à travers le monde se sont fait voler leurs données personnelles et qu'Uber a directement négocié avec les pirates. Ces derniers avaient réussi à voler les données de 50 millions d'utilisateurs et 7 millions de chauffeurs. Les noms, adresses électroniques et numéros de téléphone ont été dérobés, mais ni les données bancaires, ni la localisation des différents trajets n'ont été volées, selon Uber.



Le plus troublant, ce que ce piratage a eu lieu en octobre 2016 et que la compagnie a préféré payer aux deux pirates une rançon de 100.000 dollars pour effacer les données volées.

Le chef de la sécurité a été licencié, mais le co-fondateur d'Uber, PDG à l'époque, était au courant depuis un an et n'a rien dit, ni aux clients, ni aux chauffeurs, dont les numéros de permis de conduire ont été dérobés, ni aux autorités, ce qui devrait avoir des conséquences. La justice new-yorkaise vient de lancer une enquête.

