publié le 21/11/2017 à 20:00

Virtuellement éliminé de la course aux 8es de finale durant 12 minutes, Monaco peut finalement toujours croire à la qualification pour les matches aller-retour de février et mars prochain. Il faut pour cela absolument battre dans un premier temps le Red Bull Leipzig ce mardi novembre (20h45) au stade Louis-II.



Si c'est le cas, le club de la Principauté s'offrira une "finale" le mercredi 6 décembre sur la pelouse du FC Porto. Rejoints au score à Besiktas sur un but de Talisca à la 41e, 12 minutes après l'ouverture du score de Felipe, les Portugais comptent 7 points. Monaco en aura 5 avec un succès sur les Allemands. Avec 11 unités, Besiktas est assuré de terminer 1er de ce groupe G.

Pour cette rencontre décisive cinq jours avant un autre choc, face au PSG, Jardim aligne un 4-2-3-1 avec Subasic dans les buts, Raggi, Glik, Jemerson et Jorge derrière, Fabinho, Tielemans, Lopes, Moutinho et Baldé dans l'entrejeu en soutien de Falcao.