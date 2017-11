publié le 20/11/2017 à 17:00

La France a pris son rôle de médiateur au sérieux. Saad Hariri, premier ministre libanais démissionnaire, s'est entretenu avec Emmanuel Macron à Paris à la suite de la crise qui agite le pays du cèdre depuis le 4 novembre. Ce jour-là, Saad Hariri annonce sa démission depuis l'Arabie Saoudite - qui le soutient - en dénonçant l'emprise et l'influence du Hezbollah - soutenu par l'Iran - sur le pays.



C'est le début d'une crise diplomatique interne et externe qui remet en lumière les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Le Liban, au milieu, paye la facture. Le pays se retrouve en proie aux querelles d'influences entre les deux États rivaux du Moyen-Orient.

Saad Hariri, après avoir passé deux semaines à Riyad - selon certains contre son gré - a donc répondu présent à l'invitation lancée par Paris pour tenter de désamorcer l'escalade. Un geste qui n'a pas été apprécié par l'Iran qui y voit une aggravation de la crise au Moyen-Orient. Depuis l'Élysée, Saad Hariri a "remercié le président Emmanuel Macron pour son soutien" qu'il "n'oubliera jamais" et a assuré qu'il retournera à Beyrouth mercredi 22 novembre, jour de la fête nationale.

Merci monsieur le Président @EmmanuelMacron, et merci à la France. ¿¿¿¿ pic.twitter.com/Kl1Szhz5hN — Saad Hariri (@saadhariri) 18 novembre 2017

C'est à cette occasion qu'il s'exprimera sur sa démission. Elle n'est pas effective tant que le président Michel Aoun ne l'a pas acceptée. "Je participerai à la célébration de notre indépendance et c'est là-bas que je ferai savoir ma position sur tous les sujets après m'être entretenu avec le président Michel Aoun", a-t-il déclaré. Une date loin d'être anodine.



Elle célèbre l'indépendance du Liban, accordée par la France le 22 novembre 1943. Une date qui résonne alors que l'ingérence de ses voisins - à travers les partis politiques du Hezbollah chiite et du parti du Futur sunnite - est tacitement admise. L'absence du premier ministre aurait été une première dans le pays.

Mais avant cela, il a prévu de passer par le Caire pour rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, comme il l'a annoncé dans un tweet, qualifiant le chef d'État, sunnite comme lui, d"ami". L'objectif ? "Poursuivre la série de consultations arabes et internationales", a expliqué une source à l'AFP.



Une visite qui s'inscrit dans une atmosphère particulièrement tendue. Lors d'une réunion de la Ligue arabe au Caire dimanche 19 novembre, l'Arabie Saoudite a menacé son rival en affirmant qu'elle ne restait pas "les bras croisés" face à la "politique agressive" de l'Iran dans la région.