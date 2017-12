publié le 12/12/2017 à 04:30

Certains Franciliens devront prendre leur mal en patience. La journée de mardi s'annonce particulièrement difficile pour certains usagers des transports parisiens mais aussi sur les routes de la capitale et des alentours. La faute à une grève de la RATP mais aussi à la tenue d'un sommet sur le climat à Paris, deux ans après la COP 21.



À l'appel de quatre syndicats (CGT, FO, SUD et UNSA), des conducteurs du RER A et du RER B ont décidé de faire grève ce mardi 12 décembre. Une décision qui a des conséquences directes sur la circulation des trains alors que, en heure de pointe, les passagers devront composer avec un train sur deux maximum. Le trafic sera même davantage réduit dans les heures creuses de la journée.

De quoi provoquer de nombreuses difficultés sur ces deux lignes qui accueillent respectivement 1,2 million et 800.000 voyageurs chaque jour.

En transports... Ce qu'il faut savoir

Le plus simple est très certainement d'éviter au maximum le RER dans la mesure du possible. Dans le cas contraire, il faudra sûrement prévoir un temps de trajet plus long que d'habitude alors que l'ensemble des horaires sont disponibles sur les blogs du RER A et du RER B. Outre la suppression de certains trains, ces derniers ne rouleront pas forcément sur l'ensemble de la ligne.



Concernant le RER A, pour aller ou venir sur les branches Cergy et Poissy, tous les RER s’arrêteront à la Défense, obligeant les voyageurs à changer de train. Face à cette situation, la RATP prévoit certaines alternatives, comme elle l'indique sur le blog du RER A :

- Au départ d’Achères-Ville : emprunter la ligne L direction Cergy-Le Haut pour vous rendre à Conflans-Fin-d’Oise et prendre un train ligne J

- Au départ de Neuville-Université : emprunter la ligne L direction Paris Saint-Lazare pour vous rendre à Conflans-Fin-d’Oise puis prendre un train ligne J

- Au départ de l’agglomération de Cergy : vous devez emprunter les bus 45 et 36 pour vous rendre à Pontoise et prendre un train de la ligne J, H ou le RER C pour Paris

- Au départ de Houilles et de Poissy, empruntez plutôt la ligne J



Concernant le RER B, un changement à Gare du Nord sera également au programme puisque tous les trains auront pour origine et terminus cette gare parisienne.



Le trafic sera lui normal sur toutes les lignes de métro, bus et tram. Certaines seront même renforcées, en particulier les lignes 1, 4, 13 et 14 du métro, afin de faire face à cette appel à la grève.

En voiture... Ce qu'il faut savoir

En fonction de votre destination, la voiture ne sera pas forcément le meilleur moyen de circulation. Deux ans jour pour jour après l'adoption à la COP21 d'un pacte historique contre le réchauffement terrestre, plusieurs dizaines de dirigeants sont de nouveau à Paris mardi, pour tenter d'accélérer une action climatique encore très insuffisante.



Un événement qui va assez largement perturber les trajets des automobilistes circulant dans l'ouest parisien. La préfecture de police a pris des mesures restrictives de circulation, entre 6 heures et 22 heures, ce mardi 12 décembre :

- Sur le boulevard périphérique extérieur à hauteur de l'échangeur Saint-Cloud

- Sur les quais de la rive droite, entre le pont de Saint-Cloud et le pont de Sèvres, voir le pont de la Concorde

- Sur un périmètre spécial autour de l'île Seguin.



Face à ces mesures, la préfecture de police conseille aux automobilistes de contourner très largement les zones concernées et de différer si possible leurs déplacements dans le secteur.