Attentat à New York : Donald Trump veut de nouvelles restrictions migratoires

publié le 12/12/2017 à 04:17

Donald Trump n'a pas tardé à réagir. Après qu'un homme originaire du Bangladesh, apparemment inspiré par les groupes jihadistes, a déclenché une bombe artisanale dans un tunnel du métro de Times Square ce lundi 11 décembre, le président américain a réclamé de nouvelles restrictions migratoires.





New York avait longtemps semblé épargnée par la vague d'attentats jihadistes qui a ébranlé l'Europe. Mais ce nouvel attentat, qui a fait trois blessés légers, par un immigré, après l'attaque au camion-bélier par un Ouzbek, qui a fait huit morts et 12 blessés à Manhattan le 31 octobre, a poussé Donald Trump à réclamer de nouvelles restrictions de la politique migratoire américaine. Cette attaque "illustre une nouvelle fois l'urgente nécessité pour le Congrès de voter des réformes législatives pour protéger les Américains", a déclaré le président, qui a déjà interdit l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de sept pays, essentiellement des pays musulmans.

Le visa de regroupement familial pointé du doigt

"Le Congrès doit mettre fin aux migrations en chaîne", a-t-il souligné, en référence au visa de regroupement familial qui aurait permis au suspect, originaire du Bangladesh, de venir aux États-Unis. Le maire démocrate Bill de Blasio, qui se pose en défenseur des migrants face à Trump, a cependant indiqué que le suspect n'avait "aucun passé criminel ni aucune indication de radicalisation préalable, sur la base de ce que nous savons à ce stade", dans une interview télévisée.

L'attentat, le deuxième à New York en six semaines, est survenu à proximité d'une des places les plus fréquentées au monde à l'heure de pointe, 07H20 heure locale, dans un tunnel reliant deux nœuds-clés des transports new-yorkais que sont Times Square et la gare routière de Port Authority, à l'ouest de Manhattan. L'attaque n'a fait que trois blessés légers, la bombe n'ayant que partiellement explosé, a expliqué le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, visiblement soulagé d'avoir évité "un de nos pires cauchemars".

L'homme était "influencé" par les groupes jihadistes

L'unique suspect, un homme de 27 ans identifié comme Akayed Ullah, a été rapidement arrêté, blessé et brûlé à l'abdomen. Il portait attaché au corps "un engin explosif rudimentaire", a précisé le chef de la police, James O'Neill. La police n'a rien dit pour l'instant sur les motivations du suspect, mais l'homme était "influencé" par les groupes jihadistes et avait cherché sur internet comment fabriquer la bombe, a déclaré le gouverneur de New York. Plusieurs médias, dont le New York Times et le New York Post, ont indiqué qu'Akayed Ullah avait déclaré à la police avoir été inspiré par l'État islamique.



Il aurait ciblé ce passage souterrain très fréquenté pour ses affiches liées à Noël, qui lui auraient rappelé les attaques perpétrées au nom de Daech sur des marchés de Noël en Allemagne. Il aurait aussi voulu se venger des frappes américaines contre le groupe jihadiste en Syrie et ailleurs.