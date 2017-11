publié le 20/11/2017 à 07:05

Le Brexit va se traduire de façon concrète aujourd'hui : la délocalisation de deux agences phares de l'Europe. Bruxelles va décider où vont déménager l'Autorité bancaire et l'Agence du médicament, aujourd'hui installées à Londres. Lille est candidate pour accueillir l'Agence du médicament. La ville aura fait campagne jusqu'au bout. Les élus de toutes tendances ont traversé à de nombreuses reprises la Manche pour souligner les atouts de Lille : sa proximité géographique avec Londres et son expertise médicale.



Un bâtiment flambant neuf de 30.000m² au cœur d'Euralille sortira de terre en mars prochain. Campagne de promotion dans la capitale britannique, rencontre avec les salariés de l'agence, Martine Aubry a également soigné l'accueil des familles et l'a rappelé lors d'un déplacement avec plusieurs chefs d'entreprises. "Nous allons enfin avoir un collège et lycée en langue anglaise et nous allons mettre en place, comme nous l'avons déjà fait pour les sièges sociaux qui sont venus s'installer dans la métropole, un accueil des familles".

Cette agence européenne avec ses 36.000 visites d'experts par an pourrait générer d'importantes retombées économiques et renforcer l'attractivité des Hauts-de-France.

À écouter également dans ce journal

- En Allemagne, Angela Merkel a échoué à trouver une coalition avec les Verts et les Libéraux pour former un nouveau gouvernement. "Je déplore que nous n'ayons pu trouver une solution commune", a regretté la chancelière.



- Emmanuel Macron reçoit lundi et mardi les principaux responsables politiques, dont Christophe Castaner, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, pour les sonder sur ses projets européens et l'organisation des élections européennes de 2019, un scrutin central à ses yeux.



- Le gouvernement envisage un nouvel allègement des charges patronales, au-dessus de 2,5 SMIC. La mesure pourrait coûter 2,9 milliards d'euros.



- À Sarcelles, la mère de la compagne du policier qui a tué trois personnes est toujours dans un état grave. Malgré ce drame, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé que les policiers resteront armés en dehors de leur service.



- À Toulouse, un homme a tué sa grand-mère en lui plantant un couteau dans le cœur. Les motivations du meurtrier présumé, qui a été placé en garde à vue, sont encore floues.



- Au Zimbabwe, Robert Mugabe, 93 ans, a pris la parole hier mais n'a pas annoncé qu'il démissionnait malgré les nombreux appels en ce sens dans le pays. Le plus vieux dirigeant du monde est au pouvoir depuis 1980.