et AFP

publié le 20/11/2017 à 01:27

Un important séisme d'une magnitude de 7,3 a eu lieu ce lundi 20 novembre au large de l'archipel français de Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Pacifique, a annoncé l'institut géologique américain (USGS). C'est à 25 kilomètres de profondeur et environ 85 kilomètres à l'est des côtes des Îles Loyauté, qui constituent l'une des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie, qu'a eu lieu la secousse.



Le centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique a émis un avertissement en précisant que des vagues de tsunami pourraient se produire dans une zone de 300 kilomètres. Celle-ci inclut la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Cependant, un résident de Port Vila, capitale du Vanuatu, a déclaré à l'AFP que les autorités locales n'avaient émis aucun avertissement.

Cette puissante secousse intervient après une série de séismes qui a touché les Îles Loyauté ces dernières semaines, dont un qui a atteint une magnitude de 6,8 fin octobre. La Nouvelle-Calédonie est située dans la "ceinture de feu", une zone tectonique autour du Pacifique qui donne lieu à de fréquentes secousses et à des éruptions volcaniques.