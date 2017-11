Ivre, un conducteur tue un enfant et blesse grièvement sa mère

publié le 20/11/2017 à 05:07

Un drame de la route. Un homme de 40 ans qui conduisait en état d'ivresse a tué samedi 18 novembre un garçon de 7 ans et grièvement blessé sa mère quand il a percuté leur voiture sur une route départementale de Seine-et-Marne, a-t-on appris dimanche auprès des gendarmes.



Le conducteur, qui était au volant d'une Maserati, roulait "à vive allure", samedi aux alentours de 19h30, quand il a percuté par l'arrière, une voiture qui circulait sur la D619 en direction de Mormant. Sous la violence du choc, les deux voitures ont fait une sortie de route et celle à bord de laquelle se trouvaient une mère et son fils s'est encastrée dans un arbre.



Les secours n'ont pas réussi à ranimer l'enfant tandis que sa mère a été héliportée vers un hôpital parisien, dans un état grave. Le conducteur, qui a été dépisté positif à l'alcool, a été placé en garde à vue. Une enquête, confiée à la brigade de Mormant, a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois sous l'empire d'un état alcoolique, a précisé la gendarmerie.