publié le 09/01/2018 à 07:14

Il appelle cela "des repas antirépublicains". Le maire Front national de Beaucaire dans le Gard, Julien Sanchez, a supprimé les repas de substitution. La décision avait été annoncée en décembre dans le journal municipal et a commencé à être appliquée dès la rentrée hier.



Un autre élu avait pris la même mesure en 2015, mais celle-ci a depuis été annulée par la justice. "On essaye d'utiliser les enfants et le cadre éducatif pour faire de la politique et ça, c'est scandaleux", regrette un père élu au conseil d'école.

Actuellement, 150 élèves ne mangent pas de porc à la cantine. Et le maire a déjà prévenu les parents concernés.

"Si les parents mettent leurs enfants à la cantine le lundi, on leur mettra le porc sur l'assiette, devant le nez. C'est le supplice de Tantale. 'T'as faim ? Tu manges pas, tu regardes'. C'est monstrueux", s'insurge une mère de famille.

À écouter également dans ce journal

Sécurité routière - Le gouvernement doit annoncer plusieurs mesures pour lutter contre la mortalité routière lors d'un Comité interministériel de la sécurité routière. Au programme : l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires et une lutte renforcée contre l'utilisation du téléphone portable au volant, qui pourrait aller jusqu'au retrait de permis.



Consommation - Les soldes débutent demain en France pour 6 semaines. Dès l'année prochaine, leur durée devrait être réduite à 4 semaines, selon une information RTL.



Politique - Stéphane Le Foll, ancien ministre de François Hollande, annonce dans une interview au Maine Libre qu'il est candidat à la tête du Parti socialiste.



Politique - Rayan Nezzar a annoncé qu'il quittait le porte-parolat de La République En Marche quatre jours après sa nomination. En cause des tweets injurieux à l'encontre de journalistes et de politiques lorsqu'il était étudiant.



Diplomatie - La Corée du Nord a proposé d'envoyer une délégation de haut niveau aux prochains Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud à l'occasion des premiers entretiens entre les deux États rivaux en plus de deux ans, a annoncé Séoul.



Économie - Sur l'ensemble de l'année 2017, le nombre de cigarettes vendues en France a légèrement baissé par rapport à 2016 (-1,48%). Il s'est vendu 44,2 milliards de cigarettes, contre 44,9 milliards une année plus tôt.



Entreprises - Après Pimkie, c'est au tour de PSA de réunir ses syndicats en vue de lancer son projet de ruptures conventionnelles collectives.



Météo - Les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et la Savoie sont toujours placés en vigilance orange face au risque élevé d'avalanches.