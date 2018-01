Démission d'un porte-parole de REM mis en cause pour des tweets injurieux

publié le 08/01/2018 à 21:03

À peine arrivé, déjà parti. Rayan Nezzar, nommé porte-parole de La République En Marche par Christophe Castaner jeudi 4 janvier, a annoncé sa démission ce lundi 8 janvier après trois jours de polémique. "Ces derniers jours, des tweets que j'ai publiés entre 2011 et 2013 lorsque j'étais étudiant à Sciences Po ont suscité une vive polémique, mais aussi des déceptions", a-t-il écrit dans un communiqué publié sur Twitter.



Dans certains de ces tweets, depuis effacés, Rayan Nezzar injuriait des personnalités politiques ou encore une journaliste. Marine Le Pen et Jean-François Copé étaient ainsi traités de "pu**", la journaliste de "pouffiasse". Mais ils ne sont pas les seuls. Valérie Pécresse et Alain Juppé ont également subi les foudres écrites du désormais ex-porte-parole de La République En Marche.

Contacté par Buzzfeed, qui est à l'origine de cette enquête, Ryan Nezzar n'avait pas tardé à réagir sentant le vent tourné. S'il a supprimé 5.000 messages de son compte Twitter dans un premier temps et présenté ses excuses invoquant des "propos irréfléchis", celui qui est également professeur d'économies à l'université Paris Dauphine a donc préféré quitter le navire dorénavant dirigé par Christophe Castaner.

En quittant ses fonctions de porte-parole de La République En Marche, ce dernier souhaite "préserver le mouvement' mais aussi "ses proches". Assurant ne pas "minimiser la portée" de ses anciens tweets, Rayan Nezzar exprime cependant certains regrets face à cette situation : "Je regrette de n'avoir pu montrer l'homme que je suis devenu par mon parcours, par mes valeurs et par mes engagements associatifs, politiques et sociaux".

Rayan Nezzar avait pourtant obtenu le soutien de Christophe Castaner. Selon nos informations, le directeur général du parti évoquait des "propos d'étudiant". "Ce qui m'agace, c'est qu'il a un parcours génial, rare en politique, du talent. Et là, son vocabulaire de jeune de Montreuil le rattrape", a-t-il déclaré en privé.



Une sortie qui avait provoqué la colère de certains politiques. Si Alexis Corbière a critiqué le "mépris de classe" du secrétaire d'État, le maire de Montreuil, Patrice Bessac, a de son côté dénoncé des propos "indignes".



