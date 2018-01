publié le 02/01/2018 à 16:59

À peine les fêtes terminées, certains peuvent déjà profiter de leurs étrennes pour s'acheter de nouveaux vêtements à prix réduit. En effet, ce mardi 2 janvier a sonné le début de la période des soldes pour 4 départements de l'Est de la France : ceux qui composaient l'ancienne région Lorraine à savoir la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Vosges. Dans cette zone-là, les soldes s'achèveront le lundi 12 février.



Pour le reste de la France métropolitaine, la première démarque est prévue pour le mercredi 10 janvier, et les prix bas le resteront jusqu'au mardi 20 février. Pour les adeptes de la vente en ligne ou à distance, c'est sur cette même période que les bonnes affaires seront à repérer, "quel que soit le lieu du siège de l'entreprise", précise sur son site service-public.fr.

Top départ des soldes d'hiver en Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle et dans les Vosges.

Partout ailleurs en métropole, ça commence le 1¿¿0¿¿ janvier.

Détail des dates par département ¿ https://t.co/qsR6EuZURg pic.twitter.com/mDO3D7dKeb — service-public.fr (@servicepublicfr) 2 janvier 2018

Des dérogations pour l'outre-mer

Concernant certains départements et collectivités d'outre-mer, les dates diffèrent de peu. Les Guyanais pourront traquer les bons plans dès le mercredi 3 janvier, et ce jusqu'au mardi 13 février. En Guadeloupe, la période de soldes est prévue du samedi 6 janvier au vendredi 16 février. Ce sera un peu plus tard pour l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, où les soldes d'hiver auront lieu entre le mercredi 17 janvier et le mardi 27 février.

Enfin, dans les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les soldes d'hiver auront lieu... au printemps. Elles se dérouleront sur la période du samedi 5 mai au vendredi 15 juin prochain. Quant à l'île de la Réunion, les magasins proposeront des rabais encore plus tard, soit du samedi 1er septembre au vendredi 12 octobre.