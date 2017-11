Le journal de 6h30 : Huit morts dans un attentat à New York

publié le 01/11/2017 à 07:51

Le terrorisme a encore frappé en plein Manhattan à New York. Pour la première fois depuis le 11 septembre 2001, il y a eu des morts. Huit morts et onze blessés en plein après-midi. Il était près de 20 heures, heure de Paris, hier, mardi 31 octobre, quand un pick-up a foncé sur les passants sur une piste cyclable dans le quartier de Manhattan tout près du World Trade Center. Le véhicule a fini sa course dans un bus scolaire. Son conducteur est sorti en brandissant des armes factices avant d'être blessé par des tirs de police.



Il a été hospitalisé mais va pouvoir être entendu. Il aurait agi au nom de Daech si l'on en croit une note retrouvée dans sa voiture. Il s'agit d'un Ouzbek de 29 ans. Un témoin raconte sur CNN : "J'ai vu le tueur sortir de sa voiture. Il avait l'air blessé et était visiblement désorienté, en panique même. Il hurlait". Parmi les morts, il y a cinq Argentins qui appartenaient au même groupe de touristes et une Belge. Donald Trump a immédiatement accusé l'État islamique et demandé le renforcement des contrôles des étrangers qui souhaitent entrer sur le territoire américain.

- La France ne vit désormais plus sous le régime de l'état d'urgence. Elle en est sorti à minuit ce mercredi 1er novembre. Mais beaucoup de ses principes, comme l'assignation à résidence ou les perquisitions administratives dans la nouvelle loi antiterroriste qui prend le relai aujourd'hui.

- C'est la confusion sur les intentions de Carles Puigdemont, le leader des indépendantistes catalans. Il reste à Bruxelles en Belgique mais ses ministres sont rentrés à Barcelone. Lui et son ancien gouvernement sont convoqués demain, jeudi 2 novembre, à Madrid pour être inculpés.



- Après des semaines de tergiversations, les ténors des Républicains ayant rallié Emmanuel Macron ont été exclus. De Gérald Darmanin au Premier ministre, ils ne sont plus membres du parti.



- Bruno Le Maire a trouvé la solution pour combler l'énorme trou causé par l'annulation de la taxe sur les dividendes. Il manque cinq milliards d'euros. Le ministre de l'Économie demande aux 300 entreprises qui font plus d'un milliard de chiffre d'affaires de payer une surtaxe l'an prochain pour effacer l'ardoise.



- Le salarié d'un hypermarché licencié pour ... avoir mangé une banane ! Il travaillait dans le Leclerc de Trélissac en Dordogne. À 20 ans, il venait d'empocher son premier CDI dans l'hypermarché. Un jour, pendant une crise d'hypoglycémie, l'employé se précipite à son vestiaire pour récupérer une banane. Un cadre le croise et va le dénoncer. Il sera mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave, accusé d'avoir volé la banane.



- La ligne du RER A entre La Défense et Auber est toujours coupée ce mercredi 1er novembre à cause d'une coulée de boue.



- Le PSG impérial face aux Belges d'Anderlecht hier, mardi 31 octobre. Ils se sont imposés 5 à 0 et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.