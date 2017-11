publié le 22/11/2017 à 15:24

La population active française affiche 16,6 jours d’absence en moyenne par an, selon une enquête réalisée par l'assureur Malakoff Médéric. Cela nous place cependant derrière l’Italie (19 jours) et devant l’Allemagne (15,2). Entre 2010 et 2016, public et privé confondus, le nombre de jours d’arrêt a augmenté de 7,5%



"Quand on regarde les statistiques officielles par exemple des indemnités journalières de l'Assurance maladie, sur très long terme, 20 ou 30 ans, on s'aperçoit qu'il y a plus d'arrêts maladie lorsque le chômage est bas. Il y a moins d'arrêts quand la situation économique est mauvaise, parce qu'il y a un risque de précarité", explique François Ecalle, ancien magistrat de la Cour des comptes et fondateur de FipEco.fr.

"En 2010, la situation était mauvaise, le chômage était élevé, donc les arrêts maladie étaient assez peu nombreux. 2016, la situation est bien meilleure et donc, il est assez normal au vu de ces évolutions au long terme qu'il y en ait plus en 2016 qu'en 2010", souligne-t-il.