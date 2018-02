publié le 06/02/2018 à 17:57

Les rêves martiens d'Elon Musk sont-ils crédibles ? Un premier élément de réponse doit être apporté à Cap Canaveral (Floride) ce mardi 6 février à partir de 19h30 (heure de Paris). Depuis le mythique pas de tir 39A des missions Apollo, Space X, l'entreprise spatiale du milliardaire sud-africain, tentera d'envoyer dans l'espace son super lanceur Falcon Heavy, un mastodonte de 1.420 tonnes, capable de délivrer une poussée de 2.500 tonnes au décollage, soit l'équivalent de 18 Boeing 747, et de lancer deux fois plus de charge utile que la Delta IV Heavy, la fusée la plus puissante du marché.



À son bord, pas de satellite. Une Tesla roadster rouge conduite par un mannequin en combinaison spatiale au bras négligemment calé sur la portière fera figure de seule charge utile. L'étonnant attelage s'élèvera sur l'air de la célèbre chanson Space Oddity de David Bowie, qui doit être jouée au décollage même si elle n'a aucune chance d'être audible sous le rugissement des 27 moteurs Merlin des propulseurs. Destination Mars, où la décapotable électrique doit rester en orbite un milliard d'années.

Au-delà du story telling, ce vol inaugural est un défi historique pour SpaceX. Il doit valider le comportement en condition réelle de son lanceur lourd, appelé à jouer un rôle crucial dans les ambitions martiennes et les prochains projets de l'entreprise. Falcon Heavy est constitué de trois fusées Falcon 9 attachées ensemble, qui devront revenir se poser sur Terre afin d'être réutilisées. Une opération inédite que Space X a seulement réussi avec un seul propulseur à la fois par le passé. Elon Musk a d'ailleurs évoqué la possibilité d'une explosion au décollage.

Le spectacle est à suivre de 19h30 à 23 heures sur le site de SpaceX et dans le lecteur vidéo en tête de cet article.