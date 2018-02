publié le 07/02/2018 à 05:30

Deux policiers ont été mis en examen dimanche 4 février et placés en détention provisoire, soupçonnés d'avoir aidé un réseau de racket en entrant dans les fichiers de la police, a-t-on appris mardi de source judiciaire.



Présentés à des juges d'instruction dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire, ils ont été mis en examen pour "extorsion en bande organisée et avec arme", "association de malfaiteurs" et "détournement de finalité de données", a détaillé la source judiciaire. Ils ont été écroués conformément aux réquisitions du parquet de Paris.

Selon Le Point qui a révélé l'information, ces deux policiers, l'un en fonction à la Bac de nuit à Paris et l'autre à la police aux frontières (PAF) à Nice, "se seraient servis de leur qualité de policier pour entrer dans les fichiers afin d'aider un réseau de racketteurs", lié à une famille du milieu parisien opérant jusque sur la Côte d'Azur. D'après le site internet de l'hebdomadaire, l'un des fonctionnaires aurait reconnu sa participation active depuis 2015 dans un réseau mafieux niçois.

L'affaire confiée aux magistrats de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris, compétente en matière de criminalité organisée, avait débuté après la plainte d'un commerçant. Dans ce dossier, trois autres personnes ont été mises en examen, dont deux autres hommes, eux aussi écroués, et une femme, qui a été placée sous contrôle judiciaire.