La rédaction numérique de RTL

publié le 18/09/2017 à 07:26

Les élèves handicapés sont-ils les grands oubliés de la rentrée 2017 ?Deux semaines après la reprise des enseignements, les parents d'enfants handicapés veulent faire entendre leurs inquiétudes.





Cet été, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale s'était engagé à attribuer un accompagnant à chaque élève en situation de handicap. Il comptait maintenir notamment la totalité des auxiliaires de vie scolaire (AVS), ces adultes qui vont en classe avec l'enfant pour l'aider... "Tous les besoins seront couverts", avait-il alors assuré.



Et pourtant, d'après Citoyen Handicap, le compte n'y est pas. Ce collectif, composé de parents, de familles, de simples citoyens et de personnes handicapées qui œuvrent pour "le droit à l'école pour tous, le droit à une vraie prise en charge et l'accessibilité pour tous", indique que 3.500 élèves seraient toujours sans AVS.



À écouter également dans ce journal :

- Meurtre d'une femme enceinte en Pyrénées-Atlantique : un homme a été arrêté dimanche 17 septembre dans l'après-midi. Il est un suspect dans l'enquête qui concerne la mort de la jeune femme de 23 ans retrouvée ligotée et bâillonnée mercredi 13 septembre à Ustaritz. D'après le quotidien Sud Ouest, il s'agirait d'un "SDF d'une quarantaine d'années".



- Harcèlement de rue : La secrétaire d'État à l'égalité professionnelle Marlène Schiappa a annoncé sur France 3 la création d'un groupe de travail, chargé de plancher sur la possibilité de pénaliser le harcèlement sexuel dans la rue. Il devrait être mis en place dès le mardi 19 septembre. Infliger des amendes immédiatement dans la rue aux personnes incriminées ? "Non seulement c'est réalisable, mais on va le faire", a déclaré la secrétaire d'État.





- Chasse : Dimanche 17 septembre en Vendée, un garçon de 13 ans est décédé après avoir reçu un coup de fusil à la tête. Son grand-père est l'auteur du coup de feu accidentel. En arrêt cardio-respiratoire, l'adolescent a été transporté par hélicoptère au CHU de Nantes où il est mort des suites de ses blessures.