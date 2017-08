Blanquer sur RTL : "Plus de moyens pour les élèves en situation de handicap"

publié le 31/08/2017 à 09:12

Dans son programme électoral, Emmanuel Macron promettait que chaque élève handicapé disposerait d'un auxiliaire de vie scolaire (AVS). 8.068 emplois d'accompagnants (AESH) ont été créés en cette rentrée 2017. Ils s'ajoutent aux 72.000 existants (50.000 emplois aidés). Mais cet effort peut-il suffire pour faire aboutir cet engagement dans les plus brefs délais ?



Invité de RTL, Jean-Michel Blanquer assure que "les élèves en situation de handicap sont accueillis avec plus de moyens" mais reconnaît que "notre système n'est pas optimum", les décisions émanant d'abord des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

Le ministre de l'Éducation nationale estime qu'il "y a des évolutions à imaginer dans le futur pour que l'on aille au plus près du besoin de l'enfant et qu'il y ait une adéquation entre les moyens que l'on utilise et la fin que l'on vise. Néanmoins, on est en progrès en cette rentrée et par rapport à chaque cas particulier, il va de soi qu'au cours du mois de septembre, chaque cas est examiné au cas où il y aurait des choses injustes qui se passeraient."