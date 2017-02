Le journal de 22h : la Cour des comptes épingle plusieurs secteurs

La Cour des comptes sort sa calculette. Dans son rapport publié mercredi 8 février, elle a pointé du doigt plusieurs secteurs comme celui de l'écotaxe, des buralistes, des douaniers et des chirurgiens dentistes.

La Cour des comptes a publié son rapport annuel le mercredi 8 février. Les magistrats ont épinglé les secteurs qui gaspillent le plus d'argent. La note est parfois très salée. Les secteurs n'ont parfois rien à voir entre eux, mais tous ont un point commun : ils sont épinglés par la Cour des comptes. Exemple : l'abandon de l'écotaxe dont la Cour des comptes retient le "gâchis". Le gouvernement n'avait pas tenu bon face à la contestation des Bretons et la décision de suspendre l'écotaxe a eu des conséquences financières importantes : près d'un milliard d'euros et un manque à gagner de 10 milliards d'euros.



Les buralistes sont également dans le collimateur de l'instance qui est formelle : contrairement à ce que disent les organisations professionnelles du secteur, le chiffre d'affaires des débits de tabac a continué d'augmenter ces dernières années, la profession n'est pas sinistrée, sauf pour les bureaux de tabac frontaliers. Les magistrats estiment que les aides accordées par l'État aux buralistes ne sont pas justifiées. En tout, 2,6 milliards ont été injectés pour maintenir la profession. La Cour des comptes propose de diminuer et de réorienter ses aides. Enfin, les douaniers ont été mis en cause, pour avoir voulu commander eux même leur flotte aérienne et navale.

