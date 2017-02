ON REFAIT LE MONDE - Dans son rapport publié mercredi 8 février, la Cour des comptes a critiqué les aides "insuffisamment ciblées et contrôlées" versées aux buralistes.

par Florence Cohen publié le 08/02/2017 à 21:10

Dans son rapport annuel publié mercredi 8 février, la Cour des comptes a épinglé l'État pour avoir octroyé trop d'aides aux débitants de tabacs. 2,5 milliards d'euros ont été versés aux buralistes en douze ans pour compenser la baisse des achats de cigarettes par les Français, pour les aider à diversifier leur commerce ou pour accompagner leur retrait de cette activité. Les principaux concernés s'en défendent en affirmant même que ces aides sont insuffisantes pour leur survie.



Pourtant, le rapport de la Cour des comptes affirme que "les dispositifs sont toujours nombreux (...) alors que les revenus des débitants continuent d'augmenter et que le nombre d'établissements en difficulté apparaît limité". De leurs côtés, les magistrats déplorent des aides "insuffisamment ciblées et contrôlées". Les buralistes en demandent-ils trop ou leur situation est-elle vraiment intenable ?



On refait le monde avec :

- Denis Tillinac, écrivain



- Jean-Claude Dassier, vice-président de Valeurs Actuelles

- Roland Cayrol, politologue et directeur du centre d'Études et d'Analyse

- Rokhaya Diallo, Documentariste