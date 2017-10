VIDÉO - Un avion filme des images à 360° de la Corée du Nord

publié le 23/10/2017 à 19:44

Ce sont des images inédites. Aram Pan, un photographe Singapourien, a réalisé une vidéo à 360° de Pyongyang en Corée du Nord depuis un avion léger. Sa vidéo publiée sur YouTube le 18 octobre affichait déjà 1,7 million de vues lundi 23 octobre.



L'artiste a expliqué sur le site NK News avoir reçu toutes les autorisations nécessaires et avoir eu pour consignes de ne pas filmer ou photographier les soldats, les véhicules de l'armée et les sites militaires. Ses enregistrements et photos ont été soumis à validation et parfois supprimés.



Aram Pan est un habitué de la Corée du Nord. Il a réalisé plusieurs vols filmés au dessus du pays et différentes vidéos à 360° de monuments ou des rues de Pyongyang.



Le pays est l'un des plus fermés au monde. Ces derniers mois le régime autoritaire, mené par Kim Jong-Un, fait parler de lui en raison de l'escalade des tensions avec ses voisins et avec les États-Unis.