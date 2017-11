publié le 17/11/2017 à 21:10

La traque du "tireur de Paris avait duré cinq jours. Le procès d'Abdelhakim Dekhar s'est ouvert ce vendredi 17 novembre à la cour d'assises de Paris. Les images avaient tourné en boucle à l'époque. Pour rappel, le 15 novembre 2013, il entre dans le hall de la chaîne BFMTV, pointe son arme vers un journaliste mais repart sans ouvrir le feu. Trois jours plus tard, il tire dans le hall de Libération, un assistant photo est gravement blessé.



Abdelhakim Dekhar prend ensuite la direction de la Défense et de la Société Générale. Il sera finalement interpellé le 20 novembre après avoir tenté de se suicider. Abdelhakim Dekhar a commencé à se raconter aujourd'hui devant les juges. L'homme de 52 ans nie toute revendication idéologique. Sa défense tentera de convaincre la cour que l'accusé n'avait pas l'intention de tuer.



À écouter également dans ce journal :

- Les clubs de sports de Lagny cible des islamistes. RTL vous le révélait ce matin... La mairie de Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne a demandé au club de football l'US Lagny d'écarter deux de ses entraîneurs, connus des services de renseignements, radicalisés et déjà mis en examen. Malgré ces CV, ils avaient réussi à séduire les joueurs et s'imposer au club... Sur RTL, Patrick Kanner, ancien ministre des sports insiste sur la vigilance nécessaire...



- Jacqueline Jacob, la grand-tante du petit Grégory, était entendue par les juges ce vendredi. Silencieuse jusque-là, c'est la première fois qu'elle répondait au juge depuis que l'enquête a été relancée il y a cinq mois. Jacqueline Jacob et son époux sont mis en examen pour "enlèvement, séquestration suivis de mort". Une nouvelle fois, elle a clamé son innocence et rappelé son alibi. Elle assure qu'elle travaillait ce jour-là.



- Blagues graveleuses, gestes déplacés, un syndicat d'internes s'attaque au tabou du sexisme à l'hôpital. L'Intersyndicale nationale des internes dévoile ce vendredi une enquête menée auprès de 3.000 étudiants en médecine. Le résultat est édifiant. 86% des internes interrogés disent subir ce sexisme.



- C'est peut-être sa dernière saison au cœur de la capitale. La Grande Roue a ouvert ce vendredi après-midi place de la Concorde. Une inauguration en plein bras de fer entre Marcel Campion et la mairie de Paris, qui a déjà annoncé son intention de supprimer la Grande Roue l'an prochain et alors que la justice enquête sur des soupçons de favoritisme dans ce dossier.



- Nouvelle journée noire pour Altice. L'action du groupe de télécoms et de médias a encore perdu plus de 12% ce vendredi à la Bourse d'Amsterdam, soit une chute de sa valeur de près de 50% depuis le début du mois. Une baisse malgré les efforts de son fondateur Patrick Drahi pour rassurer les marchés financiers.



- En football, la 13e journée de Ligue 1 vient de débuter avec cette première affiche : Lille-Saint-Etienne. À 20h45, Amiens retrouve son Stade de la Licorne pour la réception de Monaco. Le stade picard n'avait plus accueilli de match de football depuis la rupture d'une barrière de sécurité qui avait fait 29 blessés le 30 septembre dernier.