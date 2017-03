publié le 14/03/2017 à 18:42

L'ordinateur du directeur d'école soupçonné de s'être livré à des actes pédophiles à Villefontaine (Isère) contenait plus de 500.000 photos et 11.000 vidéos à caractère pédophile, ont dévoilé les enquêteurs mardi 14 mars. L'homme s'était donné la mort l'an dernier, précisément au moment où la police avait saisi l'appareil. L'affaire avait éclaté il y a deux ans avec la mise en examen de Romain Farina pour des viols présumés commis sur des élèves lors d'ateliers du goût organisés par ses soins.



Sur des supports de types CD, DVD et disques durs, les enquêteurs ont trouvé notamment quelque 12.000 photos et des centaines de vidéos réalisées par l'ancien directeur à l'occasion de ces effroyables ateliers. Sur ces documents apparaissent des dizaines de petites victimes encore non identifiées. Les autorités devraient donc découvrir de très nombreux autres enfants violés par Romain Farina.

- Présidentielle 2017 : avec 24 heures d'avance, François Fillon a été mis en examen mardi 14 mars. Le candidat de la droite est notamment poursuivi pour détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux, et manquement aux obligations déclaratives à la Haute Autorité. Du jamais vu dans une campagne présidentielle.

- Présidentielle 2017 : le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur des soupçons de favoritisme autour d'un déplacement en janvier 2016 à Las Vegas d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, a-t-on appris mardi de source judiciaire.





- Justice : Un jugement de la Cour de justice européenne, rendu mardi 14 mars autorise désormais une entreprise à interdire le port de signes religieux. Il faut pour cela un règlement intérieur qui se justifie.



- Les pompiers sont en colère. Ces deniers ont manifesté, ce mardi, contre le manque d'effectif.



- Fusion Racing 92-Stade Français : le vice-capitaine Pascal Papé a annoncé mardi que les joueurs du Stade Français rugby avaient déposé à 99,8% un "préavis de grève illimitée" après l'annonce de la fusion des équipes professionnelles avec le Racing 92.