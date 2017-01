REPLAY - Des milliers de canards vont être abattus dans le but d'endiguer l'épidémie de grippe aviaire qui sévit actuellement dans le sud-ouest de la France.

> Le journal de 18h : une nouvelle campagne d'abattage pour tenter stopper la grippe aviaire Crédit Image : RTL Crédit Média : RTL Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Dans le Gers, les Landes et les Hautes-Pyrénées, des canards ont rendez-vous à l'abattoir ce jeudi 5 décembre dans le but d'endiguer l'épidémie de grippe aviaire. Des milliers de canards vont être abattus dans le but d'endiguer l'épidémie du virus H5N8 qui sévit actuellement dans le sud-ouest de la France.



La zone d'abattage comprend un million de palmipèdes "en parcours" prêt-à-gaver, c'est-à-dire âgés de trois à 13 semaines, exposés au passage des oiseaux sauvages qui transmettent le virus H5N8, et appelés à être transportés pour être gavés, a indiqué le ministère de l'Agriculture.

À écouter également dans ce journal

- Les salariés de Vivarte ont manifesté aujourd'hui devant Bercy par criante de licenciement et une délégation a été reçue par le secrétaire d'État à l'Industrie. Le groupe d'habillement qui rassemble plusieurs enseignes très populaires (la Halle, Kookaï, Naf Naf, Chevignon et André) connaît d’importantes difficultés financières.



- Depuis 4 ans, le nombre de démissions d’enseignants a fait un bond. 50% de départs supplémentaires ont été enregistrés chez les enseignants titulaires, et même trois fois plus chez les enseignants stagiaires



- La maire de Bollène, Marie-Claude Bompard, est jugée aujourd'hui pour avoir refusé de marier un couple lesbien en août 2013, quelques mois seulement après la promulgation de la loi Taubira. Le mariage a été célébré par une adjointe, mais une association a porté plainte.



- Les obsèques de François Chérèque ont été célébrées cet après-midi à l'église Saint-Sulpice, à Paris, où l'ensemble du monde politique et syndical était venu rendre un dernier hommage à l'ancien dirigeant de la CFDT décédé à l'âge de 60 ans.



- Presque deux ans après les attentats de janvier 2015, un hommage a été rendu aujourd'hui aux victimes des frères Kouachi et d'Ahmedi Koulibaly. Cérémonie devant les anciens locaux de Charlie Hebdo et devant la Porte de Vincennes à l'Hyper Cacher.



- Selon des chercheurs canadiens, qui ont examiné plus de 6 millions d'adultes pendant plus de 10 ans, les personnes qui vivent près des grands axes routiers souffrent plus que les autres de démence et de troubles neurologiques, comme Alzheimer.