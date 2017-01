Le partiel de grammaire qui attendait les étudiants sera reporté après cette bévue qui met les étudiants en colère.

"Une erreur extrêmement grave". C'est ainsi que l'Université de Nantes qualifie le couac du mardi 3 janvier, révélé par France Bleu Loire Océan. Alors que les étudiants de première année de licence anglais LLCER (langues, littératures, civilisations étrangères et régionales) attendaient leur partiel de grammaire, les surveillants leur ont donné le corrigé de l'épreuve, au lieu du sujet.



"On s’est assis dans la salle et on nous a dit que l’épreuve était annulée, a raconté Tristan, un étudiant". Mais pour d'autres étudiants, la pilule est plus dure à avaler. Parmi les 530 étudiants, certains ont l'impression "d'avoir travaillé dans le vide", même si l'épreuve est reprogrammée dans 10 jours. "C'est plus de travail", ajoutent-ils. Les plus optimistes, ou les plus en retard dans leurs révisions, voient au contraire un délai supplémentaire pour être au point le 14 janvier prochain.



Les étudiants en première année d'anglais ne sont pas les seuls concernés par une erreur d'inattention de la part de l'établissement. Des étudiants en master de chinois ont vécu la même mésaventure. Eux aussi ont eu les corrigés de leur examen entre les mains, avant de les rendre rapidement aux surveillants. L'université de Nantes a indiqué qu'elle enquêtait sur les causes de ces incidents.