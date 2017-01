Selon le premier secrétaire du Parti socialiste, la primaire et le débat se seraient concentrés sur la personnalité du président de la République.

Crédit : SIPA Jean-Christophe Cambadélis, premier sécretaire du Parti Socialiste, au siège du parti rue de Solférino

par Marie-Pierre Haddad , Avec AFP publié le 05/01/2017 à 17:22

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il a été le défenseur pendant de longs mois de l'idée selon laquelle François Hollande devait être candidat en 2017. Mais depuis que le président de la République a renoncé à se représenter, le premier secrétaire du Parti socialiste serait soulagé, affirme Le Parisien.



À l'occasion de la présentation de ses vœux à la presse, Jean-Christophe Cambadélis a expliqué : "Se dérobant au Hollande bashing, il a permis que l'on mesure justement le bilan du gouvernement. Nous n'aurions pas été dans la même situation si le Président avait été candidat à la primaire. Le débat se serait concentré sur la personnalité". Il a ensuite précisé : "Je ne me suis pas félicité, je l'ai félicité".



Lors de la sortie du livre Un président ne devrait pas dire ça..., le premier secrétaire du parti avait déclaré publiquement que le chef de l'État ne se facilitait pas la tâche. "Il faut un acte de liquidation. Il faut un hara-kiri", expliquait-t-il l'époque. Mais depuis Jean-Christophe Cambadélis s'est concentré sur la primaire de la gauche et a fortement insisté pour qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon y participent. Proposition qu'ils ont tous les deux déclinée.