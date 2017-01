Après l'exploit du français Robert Marchand, qui a établit un nouveau record de vitesse à vélo à 105 ans, retour en vidéo sur ces seniors à la condition physique exceptionnelle.

Crédit : PHILIPPE LOPEZ / AFP Robert Marchand au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, le 4 janvier 2017

par Léa Stassinet publié le 05/01/2017 à 18:34

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il a signé l'exploit du début de l'année. Robert Marchand, 105 ans, a parcouru 22.547 kilomètres en une heure, soit 92 tours de piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un record pour la catégorie des 105 ans et plus. Il y a trois ans, c'était déjà lui qui battait le record du monde de vitesse à vélo dans la catégorie des plus de 100 ans, avec 26.927 kilomètres réalisés en une heure.



Alors si Robert Marchand est sans conteste le doyen des sportifs français, d'autres seniors sont à l'origine d'exploits sportifs à travers toute la planète : Fauja Singh, premier centenaire à terminer un marathon, Olga Kotelko, multi-détentrice de records du monde, Artin Elmayan, "le grand-père du tennis", Dorothy De Low, pongiste à 99 ans, ou encore Hidekichi Miyazaki, recordman du monde du 100 mètres des centenaires.

Fauja Singh, premier centenaire à terminer un marathon

Né en Inde en 1911, Fauja Singh a commencé la course de fond à ... 88 ans, après le décès de son épouse et de l'un de ses fils. Il émigre au Royaume-Uni et prend part à sa première compétition officielle en 2000 au marathon de Londres, à l'âge de 89 ans. Il termine la course en 6h54, et bat de 58 minutes le précédent record du monde pour un homme de plus de 85 ans. C'est le début d'une grande carrière.



Fauja Singh réussit même à battre 8 records du monde en une seule journée en 2011, pour un homme de plus de cent ans, sur des distances allant du 100 mètres au 5.000 mètres. Végétarien, l'athlète désormais britannique s'est souvent associé à des associations caritatives comme la PETA et la British Heart Foundation, qui soutient la recherche contre les maladies cardio-vasculaires. Il remise le dossard en 2013, après un dernier marathon couru à Hong-Kong.

> Le dernier marathon de Fauja Singh à Hong-Kong, en 2013.

Olga Kotelko, senior détentrice de 30 records du monde

Elle aussi a commencé le sport tardivement. Ce n'est qu'en 1996, à 77 ans que cette canadienne se met à l'athlétisme. En 2009, Olga Kotelko bat le record du lancer de marteau et du 100 mètres dans sa catégorie (90-95 ans) à Sydney, lors des World Master Games. La consécration arrive un an plus tard, lorsqu'elle est choisie pour porter la flamme olympique aux Jeux Olympiques de Vancouver. Son cas a même été étudié par la science. Des médecins canadiens ont souligné des fibres musculaires "exceptionnelles". Olga Kotelko s'est éteinte en 2014 à l'âge de 95 ans.

> Olga Kotelko

Artin Elmayan, "le grand-père du tennis"

L'Argentin est le plus vieux joueur de tennis classé au monde. Le vétéran a créé l'exploit en jouant un tournoi de tennis à Buenos Aires à 98 ans. Il est même obligé d'affronter des adversaires plus jeunes que lui (85 ans tout de même), étant le seul dans sa catégorie.

> Artin Elmayan, doyen des joueurs de tennis.

Dorothy De Low, pongiste à 99 ans

Décédée en 2014 à l'âge de 104 ans, l'Australienne est considérée comme la doyenne des joueuses de tennis de table. C'est à 50 ans qu'elle touche sa première raquette, ce qui ne l'a pas empêché de participer à de nombreux championnats du monde de vétérans. Elle a même remporté la médaille d'or en 1992 à Dublin, dans la catégorie des plus de 80 ans.

> Dorothy de Low, un coup droit dévastateur

Hidekichi Miyazaki, recordman du monde du 100 mètres des centenaires

Surnommé "Golden Bolt", en référence à Usain Bolt, ce Japonais a réussi l'exploit de finir un 100 mètres en 29"83 secondes, à 104 ans. Le 3 août 2014, à la fin d'une course, le vétéran a pris la même pose que le jamaïcain, appelée "pose de l'archer". À l'époque, il se donnait encore cinq ans avant d'arrêter de courir, avec si possible un nouveau record en poche, dans la catégorie 105-109 ans.