Le journal de 18h : une fillette de 6 ans dans le coma après avoir été battue

publié le 04/01/2018 à 19:14

C'est une épouvantable affaire de barbarie dans le Cher. Une fillette de 6 ans est hospitalisée dans un état critique, après avoir été battue. Une femme de 22 ans accompagnée de deux autres a emmené la petite fille à l'hôpital de Bourges, samedi 30 décembre dans la matinée. L'enfant était couverte d'ecchymoses, de traces de brûlures et de morsures.



Des blessures tellement graves qu'elle a été transférée au CHU de Tours, où elle a été placée dans le coma. Son pronostic vital est engagé. D'après les premiers éléments de l'enquête, les trois femmes ayant amené l'enfant à l'hôpital étaient sa mère, sa grand-mère et sa tante. La mère de l'enfant et son compagnon, en fuite, ont été interpellés à Toulouse, mardi 2 janvier. Le compagnon de la mère de l'enfant a également été interpellé, et a reconnu avoir donné quelques coups à l'enfant, rapporte France Info, sans que l'on sache s'il est le père de la fillette. Son frère a également été interpellé.

Les cinq personnes ont été interpellées. Une enquête a été ouverte pour "actes de torture et de barbarie". La fillette aurait un petit frère de cinq ans, qui avait lui été placé en famille d'accueil quelques mois auparavant.

