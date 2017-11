et Camille Kaelblen

publié le 07/11/2017

"J'ai besoin de sortir toute la colère et la haine que j'ai envers eux". Le 6 octobre s'ouvrait le procès en appel de trois individus impliqués dans une affaire de violence routière à Lyon. Lors de l'audience, le témoignage de Sophie Parimeros, la veuve de la victime, a bouleversé les juges.



Les faits remontent à la nuit du 5 au 6 août 2017. Denis Goirand, un père de famille de 41 ans, avait été fauché sur une avenue lyonnaise par un chauffeur lancé à 100 km/h. Sans doute sous l'emprise d'alcool, l'homme âgé d'une vingtaine d'années avait pris la fuite avec ses deux passagers.

"Après l'accident, vous auriez pu aider mon mari, mais vous avez fui. Vous êtes des lâches", a lancé la jeune femme aux trois prévenus, qui l'écoutaient tête baissée. "Regarde-moi", a t-elle ensuite dit au chauffard, "tu dois comprendre que tu as brisé une famille, tué mon amour, arraché mon âme. Je ne peux pas pardonner. Sans mes enfants, je serais partie le rejoindre".

Le cri de douleur d'une veuve qui n'espère qu'une chose : la justice. "J'espère sincèrement que j'aurai été entendue pour qu'enfin, on puisse avancer tout doucement avec ma famille", a confié Sophie Parimeros au micro de RTL.



L'avocat général a requis six à sept ans de prison à l'encontre du chauffard et deux ans de prison pour les deux passagers. La décision sera rendue le 4 décembre.