Seine-et-Marne : "Ça a fait un énorme bruit", raconte une cliente de la pizzeria

publié le 15/08/2017 à 09:20

"J'étais au fond du restaurant, c'est ce qui m'a sauvée." Lundi 14 août, Béatrice achève son dîner à la pizzeria Cesena de Sept-Sorts, en Seine-et-Marne, quand une BMW fonce dans la façade du restaurant. Un homme a délibérément lancé sa voiture sur la terrasse. Une enfant de 13 ans a été tuée, treize autres personnes sont blessées. Quatre d'entre elles se trouvent entre la vie et la mort. "Au moment de payer, une voiture est arrivée à toute vitesse dans le restaurant. J'ai tout de suite pensé à un attentat", confie Béatrice.



"Avec mon fils nous sommes partis, on est allés se mettre à l'abri 50 mètres plus loin, raconte-t-elle. Il y avait des blessés, une dame qui était prise entre la voiture et le bar, parce que la voiture est complètement rentrée dans le restaurant, elle est venue s'échouer sur le bar", décrit la témoin.

"Je n'ai pas entendu la voiture arriver. Ce qui m'a alertée, c'est le choc de la voiture dans les vitres du restaurant. Ça a fait un énorme bruit. Ça va très vite", raconte Béatrice. Dans les perceptions fugaces qu'elle a de l'instant, la cliente de la pizzeria garde en mémoire les "blessés" et le "sang", conséquences du geste fou d'un homme au profil psychologique instable.