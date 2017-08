Le journal de 18h : Neymar accueilli comme une star à Paris

et La rédaction numérique de RTL

publié le 04/08/2017 à 19:32

Alors que les maillots floqués à son nom s'arrachent depuis 10 heures ce matin dans les boutiques officielles du Paris Saint-Germain, le Brésilien de 25 ans a découvert son nouveau terrain de jeu : le Parc des Princes. L'ancien attaquant du FC Barcelonne a été présenté à la presse en début d'après-midi ce vendredi 4 août.



Dans la foulée, Neymar a pris la direction du camp des Loges, là où il s'est entraîné avec ses nouveaux coéquipiers. Il sera présenté demain, à 15h45 aux supporters parisiens au Parc des Princes, juste avant la rencontre du PSG face à Amiens, dont le coup d’envoi sera par conséquent décalé à 17h15. La Ligue 1 de football reprend ses droits ce week-end. Pour l'ouverture de la 1ère journée, Monaco accueille Toulouse à 20 heures 45 dès ce soir.

À écouter également dans ce journal

- De nombreux vacanciers sont attendus sur les routes pour ce second week-end de chassé-croisé. Bisou Futé a classé la journée “orange” dans le sens des départs sur tout le territoire, et également “orange” dans le sens des retours sur le bassin méditerranéen et aquitain.

- 15 départements du Sud-est sont toujours placés en vigilance "orange canicule" par Météo France, des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes en remontant jusqu'au Rhône, sans oublier la Corse.



- Le parquet national financier vient d'ouvrir une enquête préliminaire contre Michel Mercier pour un soupçon d’emploi fictif concernant une des deux filles du sénateur du Rhône. L’ancien ministre de la Justice devait normalement remplacer Nicole Belloubet au Conseil constitutionnel.



- Murielle Bolle, témoin-clé de l’affaire Grégory, a été remise en liberté après avoir passé plus d'un mois en prison. La belle-soeur de Bernard Laroche a toutefois été placée sous contrôle judiciaire.



- Les championnats du monde d’athlétisme débutent ce soir à Londres. Usain Bolt fera notamment son entrée sur les séries du 100m. Un événement d'autant plus important que le Jamaïcain, âgé de 30 ans, prendra sa retraite après la compétition.