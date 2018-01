publié le 17/01/2018 à 18:30

C'est donc un projet vieux d'un demi-siècle qui vient d'être enterré, a priori définitivement. Il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Après des années et des années de contestations et d'atermoiements, Emmanuel Macron a tranché. Tant pis pour la consultation organisée en 2016 en Loire-Atlantique où le "oui" l'avait emporté à 55%.



Le président a privilégié la volonté d'apaisement. Édouard Philippe l'a annoncé à la mi-journée. "Les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet de Notre-Dame-des-Landes" qui est devenu "l'aéroport de la division", a jugé le premier ministre lors d'une déclaration à l'issue du Conseil des ministres.

Pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et donc l'agrandissement de celui de Nantes Atlantique. Cette solution va coûter moins cher, 300 millions d’euros en moins qu'un aéroport tout neuf. Au lieu de bétonner 1.000 hectares, seulement une trentaine devraient etre utilisés.

En ce qui concerne la ZAD, illégalement par 200 personnes, Édouard Philippe veut mettre fin à la zone de non droit, mais donne jusqu'au printemps aux occupants illégaux pour partir. En revanche les agriculteurs qui ont été expropriés pourront retrouver leurs terres et d'autres venir s'installer dans un cadre légal.

