publié le 17/01/2018 à 14:03

"Les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet de construction d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes", a officiellement annoncé Édouard Philippe ce mercredi 17 janvier, au sortir du Conseil des ministres.



"Le débat aurait dû être clos depuis longtemps", a poursuivi le Premier ministre, aux côtés de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement et Élisabeth Borne, ministre déléguée aux Transports.

"C'est officiel. C'est abandonné", avait déclaré quelques instants plus tôt Philippe Grosvalet, président du syndicat mixte aéroportuaire (SMA). Cette structure regroupe l'ensemble des collectivités favorables au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes.

"Par cette décision, il (Emmanuel Macron, ndlr) piétine les procédures et décisions de justice, il piétine nos collectivités locales, il piétine le vote des habitants", a réagi l'élu auprès de l'Agence France-Presse, faisant référence à la consultation locale organisée en juin 2016 sur la question. "Il n'y aura que des mauvaises conséquences", a ensuite mis en garde Philippe Grosvalet au cours d'une conférence de presse.

La ZAD évacuée prochainement

En abandonnant le projet de nouvel aéroport, "l'aéroport de la division", comme l'a qualifié Édouard Philippe au cours de son allocution, l'exécutif décide de privilégier un réaménagement de la structure préexistante, l'aéroport de Nantes-Atlantique. Une procédure est engagée pour rallonger la piste, a détaillé Édouard Philippe. Les terres préemptées par l'État sur le site de Notre-Dame-des-Landes vont redevenir des terres agricoles, a poursuivi le chef du gouvernement, et les "zadistes" qui occupent les lieux depuis une dizaine d'années seront évacués.



Avant d'accéder à l'Élysée et à Matignon, Emmanuel Macron et Édouard Philippe s'étaient pourtant prononcés chacun en faveur de la construction de ce nouvel aéroport, faisant valoir, notamment, le référendum local de juin 2016 qui avait récolté une majorité de "oui".