Le département breton a été placé en alerte ce jeudi 2 février. Il risque d'être frappé par des vagues de submersion.

Météo France a placé le Finistère en vigilance orange de jeudi soir 19h00 à vendredi matin 11h00 en raison d'un phénomène annoncé de fortes vagues et de risques de "submersion". "Une dépression atlantique actuellement au large du golfe de Gascogne circule vers l'Irlande, elle est associée à des vents forts de secteur Sud puis Sud-Ouest soufflant sur la Bretagne" jeudi, indique Météo France dans un communiqué. "Ces vents sont à l'origine des très fortes vagues en provenance du sud-ouest atteignant le littoral ouest et sud de la Bretagne dès jeudi soir".



"Les très fortes vagues ainsi générées risqueront d'engendrer, surtout au moment de la pleine mer, des submersions sur les parties basses ou vulnérables des départements concernés. Littoral ouest et sud du Finistère", indique Météo France.

- Affaire Penelope Fillon : dans cette affaire de soupçons d'emploif fictif, le coup le plus dure viendra peut-être de Penelope Fillon elle-même. En effet, France 2 diffuse ce jeudi soir dans Envoyé Spécial des extraits d'une interview qu'elle a accordé en 2007 à un hebdomadaire britannique. Elle y déclare notamment : "Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari, je ne me suis pas occupée de communication non plus".



- LR : François Fillon a demandé à ses troupes de tenir 15 jours. Cela risque d'être difficile. "Chaque jour qui passe est un jour de perdu" disait ce jeudi encore le député sarkozyste Georges Fenech. Il demande la convocation d'un Conseil National extraordinaire et demande à ses collègues parlementaires de le soutenir en signant son appel avant le début de la semaine prochaine



- L'autre révélation de cette campagne, c'est Benoît Hamon qui a été reçu ce jeudi à l'Élysée par François Hollande.



- Donald Trump : un psychiatre américain renommé vient de lancer une pétition destinée à tous les professionnels de la santé mentale. Objectif : invoquer le 25ème amendement de la Constitution qui prévoit le remplacement du président en cas d'incapacité. Le texte, qui a déjà recueilli des milliers de signatures, estime que Donald Trump présente tous les symptomes du narcissisme malfaisant. De fait, son comportement est parfois déconcertant.



- Emploi : 6.000 suppressions de postes en 4 ans chez EDF. L'hémorragie entamée l'année dernière va se poursuivre jusqu'en 2019, théoriquement sans aucun licenciement.



- Tennis : le tennis, la Coupe Davis c'est reparti pour un tour. Premier tour en l'occurrence avec le début du match Japon-France la nuit prochaine à Tokyo. Richard Gasquet et Gilles Simon sont attendus en simple mais le numéro 1 japonais Nishikori ne jouera pas.