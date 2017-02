ÉCLAIRAGE - "Le Parisien" et "L'Obs" ont eu accès au contrat de travail de Penelope Fillon. Deux mentions manuscrites soulèvent de nombreuses interrogations pour les enquêteurs.

Crédit : ERIC FEFERBERG / AFP François et Penelope Fillon à la Villette, où le candidat tient son premier grand meeting de campagne dimanche 29 janvier 2017.

par Marie-Pierre Haddad publié le 02/02/2017 à 16:58

Un contrat devenu l'un des éléments clés de l'affaire Penelope Fillon. Les enquêteurs ont en leur possession le contrat de travail de l'épouse du candidat de la droite et du centre. Un document que se sont également procuré Le Parisien et L'Obs. Ce document, signé en 1998 et valable jusqu'en 2002, a été saisi lors de la perquisition qui a duré une journée à l'Assemblée nationale. Deux mentions manuscrites intriguent.



"Sur la première page et dans l’alignement de la case réservée à la 'commune' : 'Sablé-sur-Sarthe', sans autre précision. Cette mention manuscrite 'correspond à l’écriture de François Fillon', selon l’avocat de ce dernier, Me Antonin Lévy", raconte Le Parisien. Cependant, aucune adresse n'est précisée, comme le souligne L'Obs. Il s'agirait de l'écriture de l'ancien premier ministre. La deuxième mention paraît plus surprenante. L'adresse notée indique le "10 rue Gambetta" au Mans. Ce lieu se trouve à une cinquantaine de kilomètres de sa résidence dans la Sarthe.

Des témoignages différents

Un militant assure à L'Obs n'avoir "jamais vu Mme Fillon. Mais je ne suis au Mans que depuis 2003...". L'avocat de François Fillon, Antonin Lévy, leur assure que "cette adresse (celle du Mans ndlr), qui figure sur le contrat, a été ajoutée, d'une écriture qui n'est pas reconnue. Cette adresse, en plus, n'est pas celle de la permanence du député mais celle du parti, du RPR, donc ce n'est pas la sienne. Nous n'avons pas d'explication sur les raisons pour lesquelles figure cette mention rajoutée. La ville de 'Sablé-sur-Sarthe' a en revanche été inscrite par François Fillon. C'est bien cette adresse-là qui est la bonne".



Le soutien de François Fillon et ancien maire de Vallon-sur-Gée, Michel Drouin, affirme avoir "vu Penelope Fillon rue Gambetta", "plusieurs fois ?", demande le site. "Euh... non, mais c'est plus les militants qui s'y retrouvaient. Les élus y allaient pour des réunions importantes, ou lorsqu'il y avait des conseils départementaux. Et Penelope accompagnait son époux", explique-t-il. Le contrat qui date donc du 7 avril 1998, porte en tout cas la signature Penelope Fillon avec la mention "lu et approuvé".



L'Obs poursuit ses révélations en dévoilant avoir eu accès à une "fiche de renseignements" avec une photo d'identité de l'épouse de François Fillon. Elle y affirme avoir déjà travaillé auparavant et précise que son employeur était son mari. "Ce contrat, qui doit débuter en août 1998, n'est donc pas le premier", note l'hebdomadaire.