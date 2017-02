Coupe Davis : comment suivre le 1er tour Japon-France

Toujours conduite par Yannick Noah, l'équipe de France débute sa campagne 2017 face à des Japonais privés de leur arme numéro 1, Kei Nishikori, du vendredi 3 au dimanche 5 février.

Crédit : Darko Bandic/AP/SIPA Richard Gasquet et Yannick Noah le 18 septembre 2016 en Croatie

par Gregory Fortune publié le 02/02/2017 à 17:29

Plus de cinq mois se sont écoulés depuis la dernière apparition des Bleus en Coupe Davis. Passée l'élimination douloureuse en demi-finale en Croatie, Yannick Noah s'est interrogé publiquement sur son avenir à la tête de l'équipe, avant de prolonger... et d'endosser également le costume de capitaine des filles, en Fed Cup. Première décision forte pour cette nouvelle campagne, la 16e depuis le dernier sacre de la France, en 2001 en Australie : laisser Gaël Monfils (9e mondial) de côté en raison de son comportement.



Jo-Wilfried Tsonga (14e), bientôt papa, également absent, c'est Richard Gasquet (18e) et Gilles Simon (24e), préféré à Lucas Pouille (17e), qui joueront les premiers simples au Japon. La paire numéro 1 mondiale Nicolas Mahut - Pierre-Hugues Herbert sera reconduite en double. Leur numéro 1 Kei Nishikori (5e) ayant décidé de faire l'impasse, le Japon sera représenté par Yoshihito Nishioka (85e) et Taro Daniel (114e) en simples et en double par Yuichi Sugita (445e de la spécialité) et Yasutaka Uchiyama (177e).

Le premier simple, entre Gasquet et Daniel, débutera à 4h du matin heure française vendredi 3 février. Pour le suivre à la télévision, il faudra donc se lever tôt, et être abonné à beIN Sports, qui diffusera l'intégralité de la rencontre sur son 3e canal. France Télévisions, via France 4, proposera le double à partir de 5h samedi 4 février, puis les deux simples du lendemain (4h) s'ils sont décisifs. En cas de qualification, la France retrouvera le Canada ou la Grande-Bretagne à domicile du 7 au 9 avril.

Japon-France : le programme

Vendredi 3 février (à partir de 12h00 locales, 04h00 en France) :



Taro Daniel - Richard Gasquet

Yoshihito Nishioka - Gilles Simon

Samedi 4 février (à partir de 13h00 locales, 05h00 en France) :

Yuichi Sugita/Yasutaka Uchiyama - Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert

Dimanche 5 février (à partir de 12h00 locales, 04h00 en France) :

Yoshihito Nishioka - Richard Gasquet

Taro Daniel - Gilles Simon