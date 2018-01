publié le 18/01/2018 à 18:35

Un mariage dans l'avion du pape. François est actuellement en voyage au Chili et dans l'avion qui l'amenait de Santiago à la Cordillère des Andes, il a marié une hôtesse et un steward. Une première.



Le Pape effectuait sa dernière étape chilienne quand il a vu s'avancer vers lui Carlos, le stewart et Paola, l'hôtesse. Tous deux s'étaient arrangés pour être sur ce vol, car ils avaient quelque chose de très particulier à demander à François.

Tous deux sont mariés civilement depuis 10 ans, ils ont même deux petites filles, mais voilà, quand ils ont voulu se marier religieusement, l'église de leur ville a été détruite par un tremblement de terre. Le Pape François, souriant, les a alors emmené dans la cabine-avant de l'avion où il les a mariés devant témoins pour la plus grande joie du jeune couple.

Ce premier mariage papal en avion a été officialisé par un acte signé par François lui-même, qui sera transmis à la paroisse de Paola et Carlos, les mariés du ciel.

