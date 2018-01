Le mercredi 31 janvier, on pourra observer une (rare) "super lune bleue de sang"

publié le 18/01/2018 à 17:13

Mercredi 31 janvier, vous aurez une bonne raison d'être dans la lune. Trois événements spectaculaires vont avoir lieu en même temps, une situation qui ne s'est pas produite depuis le 31 mars 1866.



Certains chanceux sur Terre pourront observer une "super lune" pour la dernière nuit du mois. Un événement qui se produit plusieurs fois par an et où la lune apparaît 14% plus grosse qu'à l'accoutumée. La distance entre notre planète et son satellite ne sera alors que de 359.000 kilomètres, soit 50.000 kilomètres de moins que la distance maximale.

Autre événement, qui ne se produit que deux fois par an : une éclipse lunaire totale. La terre sera alors entre le soleil et son satellite, ce qui lui donnera une teinte cuivrée lui valant le surnom de "lune de sang".

Deux pleines lunes en un mois

La nuit du 31 offrira également une "lune bleue", puisque ce sera la deuxième pleine lune dans le seul mois de janvier. Sans lien avec la couleur de l'astre, ce phénomène rarissime ne se produit qu'une fois tous les deux à trois ans.



Cette conjoncture exceptionnelle a été baptisée "super lune bleue de sang". Il ne sera néanmoins pas possible d'en profiter depuis la France métropolitaine, mais seulement depuis l'Ouest des Etats-Unis, le Pacifique ou encore l'Asie de l'Est.