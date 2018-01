Europe du Nord : une violente tempête fait 4 morts

publié le 18/01/2018 à 17:40

Quatre personnes sont mortes jeudi 18 janvier aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne en raison d'une violente tempête qui a arraché des arbres, cloué les avions au sol et paralysé le trafic ferroviaire, selon les autorités.



Les fortes rafales de vent ont interrompu pendant quelques heures le trafic aérien à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. Sur les rails, le trafic des Thalys a été suspendu pour la journée, tout comme le trafic ferroviaire grande lignes sur les réseaux allemand et néerlandais.

L'Institut météorologique néerlandais KNMI parle d'une "grosse tempête venue de la côte ouest, avec des rafales de vent très violentes de 110 à 130 km/h, et jusqu'à 140km/h localement".

Quatre morts après des chutes d'arbres

Aux Pays-Bas, des arbres ont été arrachés, bloquant les routes et les voies ferrées. Des cyclistes ont été soufflés de leur vélo et au moins 25 camions se sont renversés sur les autoroutes, selon les médias. Deux hommes de 62 ans ont été tués par des chutes d'arbres à Zwolle (nord-est) et Enschede (est), selon la police.



En Belgique, une automobiliste a également été tuée par une chute d'arbre sur sa voiture dans la banlieue sud de Bruxelles, et un homme de 59 ans a péri dans un accident similaire à Emmerich-Elten, en Rhénanie du nord-Westphalie (Allemagne).



En France, la tempête a également fait des dégâts. Quelque 3.000 clients étaient toujours privés d'électricité jeudi 18 janvier en milieu de journée dans le nord du pays, où la vigilance orange pour vents violents a été levée dans la matinée.