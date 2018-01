Fessenheim : avec l'arrêt de la centrale, le maire craint une ville morte

avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

18/01/2018

Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la Transition écologique et énergétique, se rend à Fessenheim ce jeudi 18 janvier pour une durée de trois jours. L'objectif de ce déplacement est de mettre en place un comité de pilotage chargé d'accompagner la fermeture de la centrale. Claude Brender, le maire de la ville, sera l'un de ses interlocuteurs.



"Il vient pour fermer la centrale. Il vient donc nous priver des retombées fiscales de cette entreprise et des 2.000 emplois perdus. Ce qu'on attend de lui, ce sont des réponses claires et précises sur les compensations que pourra toucher la commune", insiste le maire, invité de RTL.

Claude Brender estime à "6 millions d'euros" le manque à gagner pour Fessenheim. "La commune a profité des retombées fiscales pour se doter d'infrastructures, mais il faut maintenant pouvoir les entretenir", prévient le maire, qui craint de se retrouver avec une ville morte. "On perd 15 à 20% de notre population, ce sera autant d'impôts des ménages en moins. Je n'arriverai pas à boucler le budget, ça veut dire qu'on met la clé sous la porte", regrette-t-il.

"On va perdre 2.000 emplois, dont 1.100 emplois directs. Je n'imagine pas que d'un coup de baguette magique on retrouve plus de 1.000 emplois pour Fessenheim. Ce sera un processus qui prendra du temps. C'est là l'enjeu", ajoute Claude Brender, qui ne connaît pas encore la date exacte de l'arrêt de la centrale.