Le journal de 18h : le chômage recule de 3% en 2016

Malgré une hausse en décembre, le nombre de chômeurs a baissé de 107.400 personnes (-3,0%) en 2016, ce qui constitue la première baisse annuelle depuis 2007, avant la crise financière, a annoncé ce mardi 24 janvier le ministère du Travail. Soit + 0, 8% pour le chômage en décembre dernier et 26.100 demandeurs d'emploi supplémentaires sur les listes de Pôle Emploi. Le chômage reste toutefois massif, avec 3,47 millions de personnes sans activité (catégorie A) en métropole et 3,73 millions en France entière.



Les statistiques sur les trois derniers mois sont pourtant plus positives : - 0, 5% ou sur l'ensemble de l'année 2016: - 3%. Une baisse qui profite surtout aux jeunes, à ceux de moins de 25 ans. En revanche, que ce soit sur un mois, un trimestre ou un an, il n'est pas bon de chercher un emploi quant à plus de 50 ans: le taux de chômage des seniors grimpe de près de 2% sur un an.

- La femme de François Fillon, Pénélope, a été rémunérée pendant 8 ans comme attachée parlementaire de son mari ou parfois de son suppléant selon une révélation du Canard Enchaîné. Au total, Pénélope Fillon aurait touché quelque 500.000 euros bruts. Elle a également été payée par la revue des Deux Mondes, qui appartient à un ami de François Fillon. Soit 5.000 euros bruts par mois pendant un an et demi.



- Drôme : une institutrice de l'école de la Rotonde à Lapeyrouse-Mornay a été mise à pied à cause de ses méthodes pédagogiques un peu spéciales. Pour calmer ses élèves les plus turbulents, cette enseignante les scotchaient à leur chaise. Les enfants sont âgés de 5 à 7 ans.



- Calais : Marine Le Pen est attendue ce mardi 24 janvier dans la ville. La présidente du Front national vient soutenir l'un de ses conseillers régionaux qui va sans doute se lancer dans la bataille des législatives. Avant cela, elle s'est rendue au camp de migrants de Grande-Synthe, près de Dunkerque, dont l'entrée lui a été refusée.



- Handball : les Bleus affrontent la Suède ce mardi 24 janvier en quart de finale. Des Bleus invaincus jusqu'à présent : 6 matches, 6 victoires. Cette rencontre se joue au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, un stade comble de 28.000 spectateurs.



- Oscars : la France sera représentée lors de la célèbre cérémonie dans la catégorie de meilleur film d'animation, avec Ma vie de courgette. Et puis, avec Isabelle Huppert, en lice pour le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Elle.