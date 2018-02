publié le 02/02/2018 à 07:01

Ça va bouger dans la fonction publique. Si les annonces faites jeudi 1er février se matérialisent, c'est un changement de culture qui se profile. La réforme de l'État prévoit d'appliquer au secteur public des méthodes du privé, comme la rémunération au mérite.



Et surtout, pour atteindre les 120.000 suppressions de postes promises pendant la campagne d'Emmanuel Macron, le gouvernement envisage un plan de départs volontaires. Pour le moment, les principaux intéressés sont pour le moins dubitatifs.

Dans le même temps, près de 9 Français sur 10 (87%) disent soutenir les récents mouvements de grogne dans les prisons, les hôpitaux et les Ehpad, selon un sondage Odoxa pour franceinfo et Le Figaro. Les deux tiers des Français (64%) pensent que ces mouvements sociaux "pourraient déboucher sur un mouvement de contestation généralisé".

À écouter également dans ce journal

Justice - Tariq Ramadan a été déféré cette nuit au parquet de Paris en vue d'une mise en examen ce matin. L'islamologue est accusé de viols par deux femmes.



Faits divers - À Calais, quatre migrants ont été grièvement blessés par armes à feu lors de violents affrontements entre la communauté érythréenne et afghane.



Justice - La procureure de la République de Besançon, Edwige Roux-Morizot, a fustigé jeudi la "surenchère médiatique" autour de l'affaire d'Alexia Daval, rappelant les principes judiciaires du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence.



International - La totalité des 955 mineurs piégés sous terre depuis mercredi soir en Afrique du Sud à la suite d'une coupure de courant sont remontés à la surface sains et saufs vendredi à l'aube



Tennis - Deux mois après leur victoire, les Bleus retrouvent le chemin de la Coupe Davis en affrontant les Pays-Bas, à Albertville ce vendredi.