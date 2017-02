publié le 07/02/2017 à 18:29

Une contre-attaque judiciaire ? Maître Antonin Levy, l'avocat de François Fillon, a déclaré mardi 7 février à des journalistes que des irrégularités dans l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs de l'épouse de l'ancien Premier ministre, Penelope Fillon, la rendaient "nulle", selon lui. Dans une note adressée la veille au parquet national financier (PNF), en charge des investigations, l'avocat estime que "le parquet national financier n'a pas compétence" pour mener l'enquête. "La conséquence de leurs fautes, c'est la nullité de l'enquête", a-t-il ajouté.



Lundi 7 février, François Fillon avait déclaré lors de sa conférence de presse que ses avocats venaient "de signaler au parquer financier qu'il n'était sans doute pas compétent pour se saisir de cette affaire." Un mémoire aux fins de soulever un vice de procédure avait été déposé. L'instance judiciaire avait répondu, dans la soirée, faisant valoir que l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon se déroulait "avec la célérité et la sérénité appropriées." "Une décision sur l'orientation de la procédure sera prise lorsque les investigations seront terminées. Il serait hasardeux de préjuger dès à présent de leur issue", avait rajouté le PNF.

Les avocats invoquent une atteinte au principe de séparation des pouvoirs

Si la requête de la défense aboutissait et que l'enquête était réellement entachée d'irrégularités, le parquet national financier pourrait être dessaisi de l'affaire au profit d'un parquet non spécialisé. L'enquête a été ouverte pour "abus de biens sociaux", "détournements de fonds publics" et "recel de ces délits", le 26 janvier, au lendemain des premières révélations du Canard Enchaîné.

Les avocats du couple Fillon ont également dénoncé une atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Un argument que François Fillon a déjà fait valoir lors de sa conférence de presse. Selon lui, la justice ne peut se mêler des missions des assistants parlementaires en raison du libre exercice du mandat du parlementaire.