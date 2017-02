Le journal de 18h : François Fillon s'excuse mais ne renonce pas

publié le 06/02/2017 à 18:47

C'était un moment solennel et grave cet après-midi. François Fillon "s'est excusé" auprès des Français. Il avait convoqué les journalistes à son QG de campagne dans le XVe arrondissement de Paris. Il s'est expliqué pendant presque une heure sur l'affaire des emplois présumés fictifs qui secoue son camp depuis dix jours. Il a exprimé des regrets. Et il s'est excusé pour avoir fait travailler sa famille. "En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur, je le regrette profondément". François Fillon s'excuse, mais ne renonce pas à sa candidature à la présidentielle.



François Fillon s'excuse, se justifie et assure qu'il n'a jamais été question d'emplois fictifs dans son entourage. Il a donné des chiffres pour argumenter son propos et a expliqué que tous les faits évoqués depuis dix jours sont "légaux".

Après s'être expliqué, François Fillon a également attaqué, répétant à plusieurs reprises que ce n'était pas au Parquet national financier d'enquêter sur cette affaire. Son avocat a d'ailleurs déposé un recours.

À écouter également dans ce journal

- Des centaines d'habitants d'Aulnay-sous-Bois ont participé à une marche blanche cet après-midi, en soutien à Théo. Ce jeune homme de 22 ans a été gravement blessé par des coups de matraque par quatre policiers, qui ont été mis en examen, l'un d'entre eux pour viol.



- Six nouvelles interpellations ont eu lieu dans l'enquête sur l'attaque au cocktail-molotv de quatre policiers à Viry-Châtillon, en octobre dernier.



- Un petit garçon de 5 ans est décédé la nuit dernière, dans le Pas-de-Calais, sans doute des suites d'une punition abominable.



- Un bras de fer est engagé entre les autorités sanitaires et la société Carmat. Le cinquième patient transplanté est mort en août dernier. Carmat a retiré sa demande pour reprendre des essais cliniques et menace de partir aux États-Unis.



- Le secrétaire d'État à l'Industrie Christophe Sirugue a indiqué lundi que la commande de quinze rames TGV à l'usine Alstom de Belfort à laquelle s'est engagé l'État en octobre pour sauver le site industriel serait confirmée "avant la fin du mois de février".



- Angela Merkel est officiellement candidate à un quatrième mandat de chancelière en Allemagne. Les élections auront lieu fin septembre. Elle sera opposée à l'ancien président du Parlement européen Martin Schulz.



- Les jihadistes de Daesh sont sur le point de perdre leur dernier fief dans la région d'Alep en Syrie. Ils sont complètement assiégés dans la ville d'Al-Bab à la fois par le régime syrien (soutenu par les russes) et par les rebelles (soutenus par les turques).



- L'Afrique-du-Sud est en deuil après le décès de Joost Van der Westhuizen. La légende du rugby avait 45 ans et était victime de la maladie de Charcot. Il faisait partie de l'équipe championne du Monde en 1995 qui avait reçu la coupe des mains de Nelson Mandela.