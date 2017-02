François Fillon justifie le salaire de sa femme Penelope

publié le 06/02/2017 à 16:38

L'opération de vérité. Dans ce qui était sans doute la conférence de presse la plus importante de sa carrière politique, François Fillon a justifié la réalité du travail et la rémunération de sa femme Penelope en tant qu'assistante parlementaire. "Oui, j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. Elle a ensuite été la collaboratrice de mon suppléant, elle est encore devenue ma collaboratrice", a déclaré le candidat des Républicains à la présidentielle, lundi 6 février, avant de s'attarder sur les salaires et les chiffres évoqués dans la presse.



"[Penelope] a donc occupé ce poste devant quinze ans et ceci pour un montant moyen de rémunération de 3.677 euros net. Un salaire parfaitement justifié pour une personne diplômée de droit et de lettres", se défend François Fillon, expliquant par la suite que ses deux enfants, Charles et Marie, ont touché 3.000 euros net par mois en moyenne.

Il est alors revenu sur les 900.000 euros brut, évoqués par Le Canard Enchaîné, que Penelope Fillon aurait touché au total comme assistante parlementaire de son mari et pour son emploi à La Revue des Deux Mondes. Pour l'ancien premier ministre, il s'agit d'une manipulation : "On brandit un montant proche d'un million d'euros, annoncé d'un seul tenant, pour faire sensation en oubliant de préciser que la somme est en euros brut. Est-ce qu'on a déjà vu une rémunération présentée comme un cumul sur quinze ans ? N'importe quel montant brut présenté de la sorte peut devenir spectaculaire. Il n'y a que pour la famille Fillon qu'on se livre à ce genre d'exercices".