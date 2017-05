et AFP

Le nouveau président de la République a dirigé jeudi 18 mai son premier Conseil des ministres à l'Élysée. Emmanuel Macron y a livré son discours de la méthode de l'action gouvernementale avec comme valeurs cardinales, la "solidarité", la "collégialité" et la "confidentialité", a rapporté le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. Parmi les "règles de bon fonctionnement", a souligné le nouveau chef de l'État, figure "d'abord la solidarité nécessaire entre tous les membres du gouvernement" ainsi qu'un "travail collégial".



Pour Emmanuel Macron, a poursuivi le porte-parole, le rôle du président de la République est de "fixer la stratégie", de "donner un cap, un sens" et de préserver "les équilibres de nos institutions". "J'en suis le garant et, là-dessus, je serai intraitable", a-t-il souligné, toujours selon Christophe Castaner, estimant que le rôle du Premier ministre était d'"arbitrer". "Le long terme est à l'Élysée, les arbitrages quotidiens ou de moyen terme sont faits à Matignon", a ajouté Emmanuel Macron à l'adresse de son gouvernement.

Ce gouvernement est "bâti pour durer" au-delà des législatives, a assuré Édouard Philippe. Le chef du gouvernement entend "bien sûr" s'impliquer dans cette bataille électorale pour "donner au président de la République la majorité dont il a besoin", sans toutefois dire explicitement s'il ferait campagne pour les candidats de La République en Marche face à ceux de son parti, Les Républicains. M. Philippe a par ailleurs confirmé la nomination d'un médiateur dans le dossier de Notre-Dame-des-Landes et promis d'aller "beaucoup plus loin" dans le texte sur la moralisation de la vie publique attendu avant les législatives, précisant toutefois préférer "les règles claires plutôt que l'inquisition".

Les deux têtes de l'exécutif présenteront prochainement une "circulaire sur la place des cabinets" ministériels, a ajouté Christophe Castaner, soulignant "qu'il n'appartenait pas aux directeurs de cabinet de se substituer aux directeurs d'administrations centrales". Pour autant, a poursuivi le chef de l'Etat, "la cohérence ne veut pas dire uniformité".

Chacun, a-t-il relevé, "a des parcours différents, des opinions différentes, des analyses qui peuvent être différentes mais, en même temps, quand une chose est tranchée dans le cadre de la collégialité, elle doit devenir la règle et elle appelle la solidarité collective". Le président, toujours selon Christophe Castaner, a achevé on intervention liminaire par "une invitation: ne changez pas !". "Si le président de la République et le Premier ministre ont choisi tel ou tel membre du gouvernement, c'est justement pour ce qu'ils sont", a-t-il souligné.

