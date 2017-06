Le journal de 18h : Bayrou veut "redonner" confiance dans la vie démocratique

et AFP

publié le 01/06/2017 à 18:33

Les détails de cette réforme étaient très attendus. Le garde des Sceaux a annoncé jeudi 1er mai vouloir "restaurer la confiance des citoyens dans l'action publique" à l'aide de deux lois et, "dans quelques semaines", d'une révision de la Constitution. "Nous avons collectivement besoin d'un retour de la confiance", a plaidé le ministre en présentant le premier texte du quinquennat d'Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse.



Pour ce premier grand chantier législatif du quinquennat, l'exécutif prévoit à la fois des réformes institutionnelles lourdes, comme la suppression de la Cour de justice de la République, une juridiction d'exception des ministres, et la fin de la présence des anciens présidents au Conseil constitutionnel. Il prévoit aussi une série de mesures d'encadrement des parlementaires, auxquels il sera en particulier interdit d'embaucher des membres de leurs familles. Une "banque de la démocratie" sera créée pour aider les partis à financer leurs activités et campagnes électorales.

À écouter également dans ce journal :

- Affaire Ferrand : après l'ouverture par le parquet de Brest d'une enquête préliminaire, Matignon a renouvelé sa confiance en Richard Ferrand. "Après analyse des éléments complémentaires susceptibles de mettre en cause Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des territoires, révélés par différents organes de presse (...), j'ai décidé de saisir ce jour la direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes d'une enquête préliminaire", indique le procureur de la République de Brest, Eric Mathais, dans un court texte publié sur Twitter.

- Cop 21 : après de longs mois de suspense, Donald Trump se prononce jeudi 1er juin sur une possible sortie de l'accord de Paris sur le climat.



- Justice : Nicolas Sarkozy a été entendu par la Cour de justice de la République (CJR) comme témoin dans le volet de l'affaire Karachi sur le financement occulte présumé de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.



- Attentat à Manchester : le chanteur Robbie Williams et le groupe Black Eyed Peas ont rejoint l'affiche du concert de charité d'Ariana Grande organisé dimanche 4 juin à Manchester pour les victimes de l'attentat, qui comprenait déjà une pléiade de stars, ont annoncé jeudi les organisateurs.



- Aube : une mère a abandonné son fils sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A26 après une dispute. Le jeune garçon de 15 ans a été retrouvé par les gendarmes. La mère risque des poursuites judiciaires.