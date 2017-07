Sheila porte plainte pour homicide involontaire après le décès de son fils

publié le 22/07/2017 à 14:49

Comprendre les causes de la mort de son fils. C'est la raison pour laquelle Sheila a déposé le 11 juillet une plainte à Paris pour homicide involontaire, après le décès par overdose de son fils de 42 ans la semaine précédente. Comme il est d'usage en cas de mort par overdose, le parquet de Paris avait déjà ouvert une enquête la veille pour homicide involontaire.



"Ce n'est pas contradictoire avec la volonté d'une mère de comprendre les causes et les circonstances exactes de la mort de son fils. Le seul moyen qu'elle avait pour ce faire, c'était de s'assurer qu'une enquête soit bien ouverte", a souligné l'avocate. La chanteuse et son conseil n'ont pas encore reçu le résultat des analyses toxicologiques effectuées par la police.

Ludovic Chancel était le fils unique de Sheila - de son vrai nom Annie Chancel - et du chanteur Ringo (Guy Bayle). Marié en 1973, le couple très médiatique avait divorcé en 1979. Dans Fils de, livre publié en 2015, Ludovic Chancel s'était épanché sur ses mauvaises relations avec sa mère, à qui il reprochait de ne pas s'être assez occupée de lui.