Quatre jours après le meurtre d'une femme enceinte à Ustaritz dans les Pyrénées-Atlantique, un suspect d'une quarantaine d'années a été interpellé ce dimanche 17 septembre dans la matinée. Il s'agirait d'un sans domicile fixe. On en sait un peu plus sur son arrestation qui a eu lieu dans la commune de Boucau.



Les enquêteurs décrivent une course-poursuite mouvementée qui a débuté au nord de Bayonne. L'homme vole un camion plateau et les gendarmes s'élancent à ses trousses. Au même moment, un hélicoptère survole la traque. Coincé dans une impasse à Boucau, il défonce la porte d'un garage et s'enfuit à pied dans le jardin d'un pavillon.

"Il a sauté dans mon jardin. C'est un grand maigre... 1m80 peut-être... Il est passé devant ma cuisine. Je lui dit : 'qu'est-ce que vous fichez là!' (...) Puis il est passé dans l'autre jardin", décrit le propriétaire.



L'ADN de ce SDF a été retrouvé sur la scène du crime, un appartement de Bayonne où la jeune femme de 23 ans a été asphyxiée par un bâillon qu'elle avait dans la bouche.

